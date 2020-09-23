также в разделеМир
Болгария во второй раз за год обвинила РФ в шпионаже 6
Германия не признает легитимность Лукашенко 8
РФ расширила персональные санкции против ЕС 12
Тихановская об инаугурации Лукашенко: Он просто ушел на пенсию 19
Оппозиция Беларуси назвала инаугурацию Лукашенко воровской сходкой 37
После «тайной» инаугурации Лукашенко в Беларуси начались протесты 29
Лукашенко вступил в должность президента Беларуси 127
Трамп готов первым в США испытать вакцину от коронавируса 13
Навального выписали из больницы 15
Путин заявил, что Навальный сам отравился «Новичком» 61
Из-за пандемии Нобелевскую премию мира вручат по-новому 10
WP: ЦРУ обвиняет Путина в спецоперации по дескредитации Байдена 28
Генсек ООН: Призвал отказаться от «вакцинного национализма» 23
Из-за карнатина отложили Саммит ЕС 16
Ученые прогнозируют, что в будущем летом в Арктике вообще не будет льда 31
ВОЗ: Пандемия COVID-19 ускоряется 18
В мире от коронавируса выздоровели более 21 миллиона человек 10
Помпео: США создают коалицию для борьбы с «Северным потоком-2» 14

Фармацевтическая фирма из польского Люблина заявила, что создала первое в мире эффективное лекарство против коронавируса, сообщает Польское Радио.

По словам представителей компании Biomed Lublin, препарат на основе плазмы лиц, которые выздоровели, содержит антитела, нейтрализующие, то есть убивающие коронавирус.

Уже завершился процесс разливки первой партии препарата, теперь должно пройти клинические испытания. Ранее эффективность средства изучили в лаборатории профессора Кшиштофа Пирця с Малопольского центра биотехнологий в Кракове. В видеоролике, показаном во время пресс-конференции, он объяснил, что было проверено, насколько эффективно он останавливает инфекцию.

«Результаты, которые мы получили, свидетельствуют о том, что на самом деле мы останавливаем вирус на очень высоком уровне, что позволяет нам надеяться, что подготовленный продукт будет соответствовать ожиданиям всех нас», – подчеркнул он.

Клинические исследования будут проводить, в частности, врачи в Люблине, Бытоме, Белостоке и Варшаве. Работу над созданием лекарства продолжались с марта. Вполне вероятно, что через несколько месяцев Польша первой в мире получит эффективный препарат, которые «нейтрализует вирус». Сначала его должны получить больные поляки.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

20
Теги