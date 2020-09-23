Фармацевтическая фирма из польского Люблина заявила, что создала первое в мире эффективное лекарство против коронавируса, сообщает Польское Радио.

По словам представителей компании Biomed Lublin, препарат на основе плазмы лиц, которые выздоровели, содержит антитела, нейтрализующие, то есть убивающие коронавирус.

Уже завершился процесс разливки первой партии препарата, теперь должно пройти клинические испытания. Ранее эффективность средства изучили в лаборатории профессора Кшиштофа Пирця с Малопольского центра биотехнологий в Кракове. В видеоролике, показаном во время пресс-конференции, он объяснил, что было проверено, насколько эффективно он останавливает инфекцию.

«Результаты, которые мы получили, свидетельствуют о том, что на самом деле мы останавливаем вирус на очень высоком уровне, что позволяет нам надеяться, что подготовленный продукт будет соответствовать ожиданиям всех нас», – подчеркнул он.

Клинические исследования будут проводить, в частности, врачи в Люблине, Бытоме, Белостоке и Варшаве. Работу над созданием лекарства продолжались с марта. Вполне вероятно, что через несколько месяцев Польша первой в мире получит эффективный препарат, которые «нейтрализует вирус». Сначала его должны получить больные поляки.