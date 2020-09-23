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Требование президента Украины по передаче всех объектов Укрбуда на баланс Киевгорстроя для их достройки не выполнено. Вычленены и переданы другим застройщикам наиболее прибыльные проекты, а пассивы пытаются повесить на плечи КГС, самих инвесторов и госбюджет. Об этом заявил экс президент Укрбуда Максим Микитась в своем обращении к инвесторам ЖК этой компании. Полный текст обращения эксдепутата опубликован на его странице в Фейсбуке, сообщает «Цензор.net».

В обращение, в частности, говорится: «С надеждой встретил сообщение о недавнем приёме на баланс КГС ряда объектов Укрбуда. Это даёт перспективу продолжения работ, закрепляет ответственность застройщика и препятствует расхищению материалов на объектах».

«Но есть ряд принципиальных вопросов, которые меня тревожат и возмущают. Например, КГС декларирует необходимость привлечения 2 млрд. гривен для продолжения строительства. Но при этом тот же ЖК «Crystal House» по ул. Жилянской в центре Киева с прибылью более чем в 20 млн долларов и ЖК «Парковая долина» с прибыльностью более 15 млн долларов переданы для завершения работ харьковской компании «Строй Сити». А дорогой ЖК «Ла-Манш» в престижной части Подола с прогнозируемой прибылью более чем 30 млн долларов отдан компании Perfect Group. Почему? Почему из «тела» Укрбуда вычленены  перспективные проекты, а для достройки других теперь нужно искать крупные заемные средства? Кто и почему пытается выпотрошить самое ценное, а пассивы оставить КГС и свесить на плечи инвесторам и государству».

Опальный застройщик утверждает, что «не учтены интересы инвесторов Укрбуда. Идет прямое нарушение требований Президента Владимира Зеленского и министра МВД Арсена Авакова о передаче Киевгорстрою ВСЕХ(!) объектов Укрбуда для завершения их строительства». Что «сверх прибыли уйдут не на достройку проблемных объектов, а прямо в карманы воров и рейдеров, выпотрошивших активы Укрбуда и что компания могла и может самостоятельно достроить все свои объекты  при условии возврата всех украденных активов. Украденных генеральным директором Олегом Майбородой, его партнёром Федотенковым, Якусевичем и рядом других лиц».

Микитась призвал  инвесторов, руководство Киевгорстроя и госорганы предотвратить подобный преступный сценарий.
ForUm

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