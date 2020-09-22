В этом году из-за пандемии коронавируса Нобелевскую премию мира не будут вручать в помещении мэрии норвежской столицы Осло.

В то же время церемония награждения состоится в меньшей по вместимости университетской аудитории, передает Укринформ со ссылкой на Norway Today.

До этого Нобелевская премия вручалась в мэрии Осло в течение более 30 лет.

Как отмечается, в этом году на церемонии ожидается лишь около 100 гостей.

Победитель нынешней Нобелевской премии мира будет объявлен 9 октября.

Из-за пандемии неизвестно, сможет ли победитель приехать в Осло, чтобы получить свой приз.