Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время выступления на общеполитических дебатах 75-й сессии Генассамблеи ООН сравнил задачи, которые нужно решить, с задачами 1945 года, сообщает УНИАН.

Гутерриш призвал за 100 дней сделать все, чтобы прекратить огонь во всех конфликтах в мире.

«Задачи, стоящие перед нами сегодня, не уступают по своей масштабности задачам 1945 года. Эта пандемия привела к кризису, который не похож ни на один из кризисов, которые мы когда-либо видели раньше», - сказал Гутерриш.

Он призвал отказаться от «вакцинного национализма». По его словам, некоторые страны заключают теневые сделки по поставкам вакцин только для своего населения. Генсек ООН считает, что такая политика обречена на провал.

Он напомнил, что те, кто создал ООН, пережили пандемию, глобальную депрессию, геноцид и мировую войну.

«Они знали цену раздорам и осознавали важность единства. И они выработали дальновидный ответ, который запечатлен в нашем основополагающем Уставе», - добавил он.

Также Гутерриш напомнил, что в начале пандемии призывал к прекращению огня во всем мире. Он предложил мировому сообществу «приложить новые усилия, чтобы воплотить этот призыв в жизнь к концу этого года».

«У нас есть ровно 100 дней», - сказал генсек ООН.

Во время выступления Антониу Гутерриш также призвал не допустить раскола мира из-за конфликта США и Китая. По его мнению, технологический и экономический раскол приведет к геостратегическому и военному.