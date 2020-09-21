По состоянию на 08:00 21 сентября из-за пожара на свалке в Дарницком районе Киева в некоторых районах города наблюдается значительное задымление, потому, что пожар частично перекинулся на торфяники, сообщает пресс-служба ГУ ГосЧС в столице.

Сейчас открытого огня нет. Продолжается пролив отдельных очагов тления, с привлечением специальной инженерной техники.

На месте от ГосЧС работают 4 пожарных автоцистерны, рукавный автомобиль и 22 пожарные.

Работа по ликвидации пожара пока продолжается.