также в разделеПроисшествия
Учительницу обвинили в буллинге: ударила школьницу книгой по голове 17
Под Одессой после собрания партии в полицию доставили 50 человек 22
Вчера зафиксировано одно нарушение перемирия 9
ДТП в Мариуполе: легковушка въехала в остановку 12
На житомирской свалке вспыхнул крупный пожар 11
На Донбассе подорвался украинский военный во время тушения пожара 15
На Донбассе во время тушения пожара ранен военный 27
В армии – 9-я смерть от COVID-19 11
В ДТП в Запорожье погибли трое граждан Марокко 19
Боевики один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе 33
В Украине – 3228 случаев COVID-19 за сутки 36
Непогода обесточила почти 300 сел в Украине 16
На Киевщине горит военный полигон 32
За минувшие сутки боевики дважды нарушили перемирие 8
Стало известно имя военного, погибшего сегодня на Донбассе 25
Под Хмельницким столкнулись автобус и Tesla, 8 пострадавших 15
В ВСУ – восьмая смерть от COVID-19 12
В Украине – антирекорд по количеству смертей от COVID-19 79

За прошедшие сутки, 21 сентября, российско-оккупационные войска трижды нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Так, выстрелы из стрелкового оружия, а затем из гранатомета, приспособленного для использования мин ПОМ-2, зафиксированы вблизи населенного пункта Марьинка. Еще одну вражескую провокацию из стрелкового оружия отмечено на участке неподалеку Водяного.

Одиночные неприцельные выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью украинских защитников, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали.

Кроме того, выявлен факт дополнительного инженерного оборудования позиций в сторону наших подразделений в направлении Водяного со временно оккупированной Ужовки.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

С начала текущих суток, 22 сентября, на всех участках ответственности наших подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги