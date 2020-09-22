За прошедшие сутки, 21 сентября, российско-оккупационные войска трижды нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Так, выстрелы из стрелкового оружия, а затем из гранатомета, приспособленного для использования мин ПОМ-2, зафиксированы вблизи населенного пункта Марьинка. Еще одну вражескую провокацию из стрелкового оружия отмечено на участке неподалеку Водяного.

Одиночные неприцельные выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью украинских защитников, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали.

Кроме того, выявлен факт дополнительного инженерного оборудования позиций в сторону наших подразделений в направлении Водяного со временно оккупированной Ужовки.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

С начала текущих суток, 22 сентября, на всех участках ответственности наших подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано.