В селе Совиньон Одесской области во время собрания представителей одной из политических партий произошел конфликт между группами граждан, сообщила облполиция.

«Во время собрания представителей одной из политических партий, которые проходило на территории оздоровительного комплекса, между двумя группами граждан произошли незначительные стычки», - говорится в сообщении.

Для дачи объяснений с места происшествия в территориальное подразделение полиции были приглашены около полсотни участников инцидента. Отмечается, что полицейские изъяли у них газовые баллончики, ножи и телескопические дубинки. Сейчас выясняется их происхождение и цель хранения.

Также решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по ч.2 ст.263 (ношение, изготовление, ремонт или сбыт кинжалов, финских ножей, кастетов или другого холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины.