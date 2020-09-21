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Министерство цифровой трансформации открыло данные о декларативных и разрешительных документах из Реестра строительной деятельности.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Открываем данные о декларативных и разрешительных документах из Реестра строительной деятельности, который заработал в начале июля в рамках реализации Единой государственной электронной системы в сфере градостроительства Украины», - отметил он.

Данные реестра доступны тут.
ForUm

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