также в разделеПолитика
В Европе винят Порошенко и активистов в провале судебной реформы 16
У Фокина – новая идея относительно выборов на Донбассе 21
«Слуга народа» прокомментировала скандальный съезд в университете Шевченко 14
КИУ призвал «Слугу народа» прекратить использовать вузы в политических целях 14
Голян: Антимонопольные инициативы партии Медведчука спасут Украину от экономического безумия власти 28
Зеленский подписал указ о неотложных мерах по противодействию домашнему насилию 11
За 5 месяцев рейтинг Зеленского упал почти на 11% 50
Партия Медведчука готова побеждать на выборах в Николаевской области 26
Блогер: Зеленский поблагодарил Тищенко за список партии в Киевсовет 33
В Международный день мира США призвали РФ уйти из Крыма и Донбасса 38
Резников: Минские соглашения — ловушка для РФ 95
Медведчук: Русскоязычные граждане Украины считают себя ущемленными в правах 68
Кравчук: Без изменения постановления о местных выборах Россия и боевики заблокируют работу ТКГ 30
В горсовете Харькова рассказали детали болезни Кернеса 46
С начала избирательного процесса полиция открыла более 40 уголовных дел 11
«Прямо и жестко хочу сказать всем своим»: Зеленский обратился к Слугам народа 459
Разумков против выборов на оккупированных территориях 25
«Оппозиционная платформа – За жизнь» внесла в Раду законопроект, который даст возможность продолжить переговоры по установлению мира на Донбассе 35

Президент Украины Владимир Зеленский не считает, что несвоевременное информирование им Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции об изменениях в имущественном состоянии его семьи является основанием для его отставки с поста главы государства.

Об этом говорится в его ответе на электронную петицию с призывом уйти в отставку за нарушение закона «О предотвращении коррупции» в связи с недекларированием доходов от продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Петицию зарегистрировал политолог, бывший нардеп Виктор Уколов.

«Обращаю внимание на то, что слова моего обещания покинуть пост президента Украины в случае сознательного нарушения закона изяты из контекста разговора о недопустимости существования коррупционных схем в управлении государством и моя позиция по этому вопросу остается неизменной», - заявил Зеленский.

Что касается нарушения, которое, по мнению автора петиции, является основанием для объявления отставки Зеленского, то оно заключается в несвоевременном информировании Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции об изменениях в имущественном состоянии его семьи и произошло в результате ошибки и не связано с корыстными мотивами.

«Подчеркиваю, что сразу после обнаружения указанной ошибки она была публично признана и исправлена, а ее последствия не нанесли вреда интересам граждан или государства. Учитывая изложенное, сообщаю, что принятие каких-либо решений в соответствии с указанной петиции не планируется», - заявил президент.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/еврозима/зима/осень
3160 грн.
16
Теги