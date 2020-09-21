Президент Украины Владимир Зеленский не считает, что несвоевременное информирование им Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции об изменениях в имущественном состоянии его семьи является основанием для его отставки с поста главы государства.

Об этом говорится в его ответе на электронную петицию с призывом уйти в отставку за нарушение закона «О предотвращении коррупции» в связи с недекларированием доходов от продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Петицию зарегистрировал политолог, бывший нардеп Виктор Уколов.

«Обращаю внимание на то, что слова моего обещания покинуть пост президента Украины в случае сознательного нарушения закона изяты из контекста разговора о недопустимости существования коррупционных схем в управлении государством и моя позиция по этому вопросу остается неизменной», - заявил Зеленский.

Что касается нарушения, которое, по мнению автора петиции, является основанием для объявления отставки Зеленского, то оно заключается в несвоевременном информировании Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции об изменениях в имущественном состоянии его семьи и произошло в результате ошибки и не связано с корыстными мотивами.

«Подчеркиваю, что сразу после обнаружения указанной ошибки она была публично признана и исправлена, а ее последствия не нанесли вреда интересам граждан или государства. Учитывая изложенное, сообщаю, что принятие каких-либо решений в соответствии с указанной петиции не планируется», - заявил президент.