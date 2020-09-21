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После обострения политической ситуации в Беларуси белорусы начали все активнее искать работу в Польше, среди трудовых мигрантов из Украины заметно увеличилось количество владельцев малого и среднего бизнеса, обанкротившегося за время пандемии.

Об этом сообщает Аналитический центр компании по международному трудоустройству Gremi Personal, передает «Экономическая правда».

«Работу в Польше все активнее начали искать белорусы, при этом среди них наибольшее количество именно представителей интеллигенции и менеджеров среднего звена. Однако они ищут равнозначные должности по специальности и пока не особо готовы на физическую работу.

Что касается трудовых мигрантов из Украины - среди их числа заметно увеличилось количество владельцев малого и среднего бизнеса, обанкротившегося за время пандемии и которые готовы трудоустроиться на польские заводы», - говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала обострения политической ситуации в Беларуси на работу в Польше собираются менеджеры и директора компаний, владельцы бизнеса, архитекторы, врачи и представители творческой интеллигенции (актеры, балерины). В первую очередь они хотят трудоустроиться по специальности или найти высококвалифицированную работу.

Также значительно вырос спрос на рабочие специальности в Польше от граждан Беларуси.

«Обычно наша фирма трудоустравивала ежемесячно примерно 3% граждан Беларуси от общего числа работников. За последний месяц - количество выросло до 9%. И кроме этого, ждем, что  уже через 1,5 месяца численность белорусов среди наших работников возрастет до 20%, когда им оформят рабочие визы, которые сейчас в процессе», - заявил генеральный директор компании Gremi Personal Томаш Богдевич.

«Экономическая ситуация в Украине заставляет ехать на работу в Польшу владельцев малого и среднего бизнеса, которые не справились с последствиями карантина и закрыли свой бизнес. По информации Аналитического центра Gremi Personal, на данный момент они составляют около 15% от украинцев, которые едут на работу на польские заводы и фабрики», - подчеркнули в аналитическом центре.

«Более опытные в трудовой миграции работники из Украины часто сначала трудоустраиваются на производстве, а после, получив опыт и подучив язык, открывают в Польше свой бизнес или ищут более высококвалифицированную работу.

Белорусские мигранты - представители интеллигенции и менеджеры - сейчас напоминают украинцев в начале 2000-х, когда они еще не понимали миграционные реалии: где и как искать вакансии и можно ли рассчитывать за рубежом на равнозначную работу, как на родине», - объяснил владелец компании Gremi Personal Евгений Кириченко.
ForUm

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