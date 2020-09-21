Крупные международные банки неоднократно предупреждали американские власти о деятельности российских владельцев финского хоккейного клуба “Йокерит” Владимира Потанина и Олега Дерипаску.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Yle.

Банки десятки раз сообщали властям, что подозревают бизнесменов Владимира Потанина и Олега Дерипаску, которые считаются приближенными к президенту РФ Владимиру Путину, в отмывании денег. Речь идет о переводе миллиардов евро в оффшоры.

Потанин и Дерипаска являются владельцами Норникеля. Финская дочерняя компания Норникеля Nornickel Harjavalta владеет 40 % акций “Йокерита”. Остальные 60 % акций принадлежат легендарному финскому хоккеисту Яри Курри.

Сама утечка не содержит данных о денежных операциях, связанных с финским хоккейным клубом.

Потанин и Дерипаска отказались комментировать новость.

Отмечается, что Международная группа журналистов ICIJ изучала масштабную утечку информации касательно сомнительных денежных переводов в 2000-2017 гг. на сумму в 1800 млрд евро. От Финляндии в деятельности группы участвуют журналисты программы Yle «MOT». Обнародованные данные показывают, что банки постоянно пренебрегают своей обязанностью бороться с отмыванием денег.