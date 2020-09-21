Соединенные Штаты Америки в Международный день мира призвали Россию прекратить оккупацию Крыма, уйти с Донбасса и прекратить агрессию против Украины.

Как передает Укринформ, об этом заявила временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин в видеообращении, опубликованном на Фейсбук-странице посольства США.

«Украинцы, как и люди во всем мире, хотят прожить свою жизнь в мире и с полным признанием своих прав человека. Пока Россия не прекратит конфликт, который она вызвала и поддерживает на Донбассе, и полностью не выйдет из Донбасса и Крыма, украинцы не могут наслаждаться миром, которого заслуживают», - сказала Квин.

Она добавила, что Россия также должна освободить всех украинцев, незаконно заключенных за их мирное несогласие.

Дипломат заверила, что США остаются преданными дипломатическим усилиям для прекращения созданного Россией конфликта на Востоке Украины и оккупации Крыма.

21 сентября отмечается Международный день мира.