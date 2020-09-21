также в разделеПолитика
Голян: Антимонопольные инициативы партии Медведчука спасут Украину от экономического безумия власти 15
Зеленский подписал указ о неотложных мерах по противодействию домашнему насилию 7
За 5 месяцев рейтинг Зеленского упал почти на 11% 30
Партия Медведчука готова побеждать на выборах в Николаевской области 19
Блогер: Зеленский поблагодарил Тищенко за список партии в Киевсовет 32
Резников: Минские соглашения — ловушка для РФ 71
Медведчук: Русскоязычные граждане Украины считают себя ущемленными в правах 48
Кравчук: Без изменения постановления о местных выборах Россия и боевики заблокируют работу ТКГ 29
В горсовете Харькова рассказали детали болезни Кернеса 46
С начала избирательного процесса полиция открыла более 40 уголовных дел 11
«Прямо и жестко хочу сказать всем своим»: Зеленский обратился к Слугам народа 390
Разумков против выборов на оккупированных территориях 25
«Оппозиционная платформа – За жизнь» внесла в Раду законопроект, который даст возможность продолжить переговоры по установлению мира на Донбассе 35
Местные выборы: Зеленский подписал закон об отмене справки о несудимости 52
Офис президента назвал условия проведения выборов на Донбассе 56
МИД Украины: Режим Лукашенко специально собрал хасидов на границе 27
В Украину впервые приедет глава дипломатии ЕС 15
В ОП призвали сократить расходы на содержание органов власти 20

Соединенные Штаты Америки в Международный день мира призвали Россию прекратить оккупацию Крыма, уйти с Донбасса и прекратить агрессию против Украины.

Как передает Укринформ, об этом заявила временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин в видеообращении, опубликованном на Фейсбук-странице посольства США.

«Украинцы, как и люди во всем мире, хотят прожить свою жизнь в мире и с полным признанием своих прав человека. Пока Россия не прекратит конфликт, который она вызвала и поддерживает на Донбассе, и полностью не выйдет из Донбасса и Крыма, украинцы не могут наслаждаться миром, которого заслуживают», - сказала Квин.

Она добавила, что Россия также должна освободить всех украинцев, незаконно заключенных за их мирное несогласие.

Дипломат заверила, что США остаются преданными дипломатическим усилиям для прекращения созданного Россией конфликта на Востоке Украины и оккупации Крыма.

21 сентября отмечается Международный день мира.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

37
Теги