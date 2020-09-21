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Киберспециалисты Службы безопасности Украины блокировали деятельность мощной «ботофермы», которая использовалась Россией для распространения деструктивной информации, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что для воздействия на электоральные настроения украинцев кураторы накануне местных выборов распространяли через интернет ложную информацию, направленную на разжигание межэтнической вражды и пропаганды сепаратизма.

В ходе досудебного следствия сотрудники СБ Украины установили, что несколько граждан Украины и РФ организовали в Киеве и Запорожье работу так называемых «ботоферм», с задействованием специализированного телекоммуникационного оборудования. Злоумышленники, используя SIM-карты украинских и иностранных операторов мобильной связи, создавали и продавали через запрещенные в Украине платежные системы РФ анонимные виртуальные аккаунты для распространения фейковых новостей о политической ситуации в Украине.

Во время проведения обысков по адресам нахождения организаторов противоправной схемы изъята техника и сим-карты на сумму свыше 1 млн гривен, а именно: 3 сим-банка на 16 портов каждый, 2 сим-банка на 32 порта, 14 сим-банков на 128 портов, 9 VoIP шлюзов на 32 порта каждый и более 22 тысяч сим-карт, а также компьютерное оборудование, на котором размещался виртуальный сервер со специализированным программным обеспечением.
ForUm

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