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Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил о готовности правительства в следующем году предусмотреть в государственном бюджете предоставление ипотечных кредитов для 30 тысяч украинских семей. Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

«В следующем году мы готовы будем обеспечивать доступность ипотечных кредитов для 30 тысяч семей. Сейчас практически ничего не предоставляется. То есть, это новая программа. Мы докапитализируем новую структуру, которая сможет предоставлять ипотечные кредиты и также предоставлять финансовый лизинг, кредит. То есть, это строительство жилья», - отметил министр.
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