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Германия, Франция и Великобритания отвергли предложение США возобновить санкции против Ирана после 20 сентября. Об этом говорится в письме постпредов этих стран в ООН, адресованном Совбезу ООН.

Как отмечается, три европейские страны – Великобритания, Франция и Германия (так называемая Евротройка) – вопреки позиции США отказались возобновлять санкции против Тегерана, снятые после подписания соглашения по иранской ядерной программе в 2015 году.

В письме указывается, что любые решения или действия со стороны США, направленные на активацию механизма по восстановлению санкций ООН против Ирана, не будут иметь юридической силы из-за выхода Вашингтона из соглашения по ядерной программе Ирана.

Механизм восстановления санкций был заложен в резолюции 2231 Совбеза ООН, которой ратифицировали ядерное соглашение с Ираном, подписанное в 2015 году. Согласно этому пункту, в случае невыполнения условий соглашения любой из ее участников может требовать восстановления штрафных мер и другие стороны не могут наложить вето на это требование.

Однако из-за одностороннего выхода США из соглашения в 2018 году Евротройка считает, что Вашингтон больше не имеет правовой возможности требовать восстановления санкций ООН против Тегерана.

В Белом доме убеждены, что формально Вашингтон вправе воспользоваться этим механизмом, поскольку участвовал в подписании резолюции.
ForUm

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