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В городе Овруч загорелась местная мусорная свалка. Пожарным удалось локализовать возгорание, сообщает управление ГСЧС в Житомирской области в воскресенье, 29 сентября.

Указано, что в субботу в 16:05 в Службу спасения 101 от руководителей коммунального предприятия поступило сообщение о сильном задымлении и возгорании на территории городской свалки.

«На месте происшествия было установлено, что горят отходы на площади 400 кв. м. Сама свалка по периметру не ограждена. Поэтому сюда имеют доступ посторонние лица, и уже неоднократно здесь возникало возгорание мусора. Рядом расположен лес, поэтому огонь мог в любой момент перекинуться на него», – говорится в сообщении.

Указано, что спасатели постоянно заливали тление, однако процесс горения происходил внутри свалки, что делало невозможным доступ воды непосредственно к очагу горения. Поэтому было привлечено два бульдозера автодора и КП Овруч для разгребания тлеющего мусора и проливания его водой.

В итоге удалось локализовать пожар и не допустить дальнейшего увеличения его площади. Ликвидация сейчас продолжается пожар.
ForUm

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