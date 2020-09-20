В Киеве за минувшие сутки зафиксировали 343 новых случая заболеваний COVID-19.
Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram в воскресенье, 20 сентября.
Четыре человека умерли, 31 — выздоровел.
Заболели:
181 женщина в возрасте от 19 до 82 лет;
133 мужчины в возрасте от 19 до 84 лет;
7 девочек от 2 до 17 лет и 12 мальчиков от 25 дней до 16 лет.
В частности, COVID-19 обнаружили у 8 медиков. В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 42 пациентов. Остальные — на самоизоляции, под контролем врачей.
Больше всего случаев заболевания коронавирусом обнаружили в следующих районах:
Дарницкий — 58;
Деснянский — 57;
Оболонский — 52.
Днем ранее, 19 сентября, в Киеве зафиксировали 400 случаев коронавируса.
Всего по состоянию на 20 сентября в столице 19 483 больные COVID-19, 5 859 пациентов выздоровели, 316 — умерли.
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