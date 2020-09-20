В Киеве за минувшие сутки зафиксировали 343 новых случая заболеваний COVID-19.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram в воскресенье, 20 сентября.

Четыре человека умерли, 31 — выздоровел.

Заболели:

181 женщина в возрасте от 19 до 82 лет;

133 мужчины в возрасте от 19 до 84 лет;

7 девочек от 2 до 17 лет и 12 мальчиков от 25 дней до 16 лет.

В частности, COVID-19 обнаружили у 8 медиков. В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 42 пациентов. Остальные — на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания коронавирусом обнаружили в следующих районах:

Дарницкий — 58;

Деснянский — 57;

Оболонский — 52.

Днем ранее, 19 сентября, в Киеве зафиксировали 400 случаев коронавируса.

Всего по состоянию на 20 сентября в столице 19 483 больные COVID-19, 5 859 пациентов выздоровели, 316 — умерли.