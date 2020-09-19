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За прошедшие сутки в Украине госпитализировали 669 пациентов с коронавирусом — это самое большое число с начала пандемии.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

«Были госпитализированы 669 человек. Это самое большое количество госпитализаций за все время пандемии», — сказал он.

По данным главы Минздрава, в настоящее время на стационарном лечении находятся более 13 тысяч человек с подтвержденным диагнозом или подозрением на коронавирус. На 1 сентября в больницах находилось почти 11 тысяч пациентов.

«Более чем на две тысячи выросло количество одновременного пребывания в больнице людей, у которых подтвержден COVID-19 или есть подозрение», — сказал Степанов.

В Украине зафиксировано уже более 170 тысяч случаев коронавируса. От осложнений с начала пандемии умерли 3 516 человек.

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 3 240 человек, зафиксировано 48 летальных случаев, 1 268 пациентов выздоровели.
ForUm

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