Президент России Владимир Путин заявил, что на вооружении ВС РФ находится оружие, превосходящее все существующее в мире.

Об этом он заявил сразу после того, как президент США Дональд Трамп обвинил Россию в хищении данных о гиперзвуковом оружии.

«Впервые в нашей новейшей истории Россия обладает самыми современными видами оружия, которые кратно превосходят по силе, мощи, скорости, что очень важно, по точности, все существовавшие и существующие сегодня. Такого оружия нет ни у кого в мире, во всяком случае пока нет», — сказал Путин в беседе с конструктором ракетной техники Гербертом Ефремовым.

В числе новейшего российского оружия глава Кремля перечислил лазерный комплекс Пересвет, авиационную гиперзвуковую ракету Кинжал, морской подводный роботизированный комплекс с ядерным двигателем Посейдон, крылатую ракету неограниченной дальности Буревестник, гиперзвуковую ракету морского базирования Циркон и ракетный комплекс Авангард.

«Система Авангард с маневрирующим гиперзвуковым блоком, двигающимся со скоростью, в 27 раз превышающей скорость звука, меняющая направление по высоте и по горизонтали, занимает особое место», — сказал Путин.

С декабря 2019 года первый полк ракет стратегического назначения, оснащенный системой Авангард, поставлен на боевое дежурство.