В Украине за минувшие сутки больше всего новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Киеве, Тернопольской, Одесской, Львовской и Харьковской областях.
Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны по состоянию на субботу, 19 сентября.
В Киеве COVID-19 заболели 400 человек. Это один из самых высоких показателей с начала пандемии.
В 12 областях суточный показатель превысил отметку в 100 новых случаев коронавируса.
Статистика COVID-19 по регионам по состоянию на 19 сентября:
Винницкая область — 5200 (+86)
Волынская область — 6783 (+94)
Днепропетровская область — 3878 (+113)
Донецкая область — 2371 (+58)
Житомирская область — 4931 (+157)
Закарпатская область — 9110 (+79)
Запорожская область — 2829 (+81)
Ивано-Франковская область — 12212 (+181)
Кировоградская область — 973 (+6)
г. Киев — 19140 (+400)
Киевская область — 7611 (+135)
Львовская область — 18129 (260)
Луганская область — 735 (+29)
Николаевская область — 2374 (+54)
Одесская область — 11205 (+281)
Полтавская область — 1461 (+71)
Ровенская область — 11015 (+98)
Сумская область — 2916 (+109)
Тернопольская область — 11016 (+311)
Харьковская область — 14 464 (+200)
Херсонская область — 790 (+24)
Хмельницкая область — 4481 (+142)
Черновицкая область — 12917 (+124)
Черкасская область — 2983 (+92)
Черниговская область — 3188 (+55)
Напомним,в Украине обновили деление на карантинные зоны.
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