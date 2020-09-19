В Украине за минувшие сутки больше всего новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Киеве, Тернопольской, Одесской, Львовской и Харьковской областях.

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны по состоянию на субботу, 19 сентября.

В Киеве COVID-19 заболели 400 человек. Это один из самых высоких показателей с начала пандемии.

В Тернопольской области выявили 311 случаев COVID-19, в Одесской области — 281. Во Львовской области коронавирусом заразились 260 человек, в Харьковской — 200.

В 12 областях суточный показатель превысил отметку в 100 новых случаев коронавируса.

Статистика COVID-19 по регионам по состоянию на 19 сентября:

Винницкая область — 5200 (+86)

Волынская область — 6783 (+94)

Днепропетровская область — 3878 (+113)

Донецкая область — 2371 (+58)

Житомирская область — 4931 (+157)

Закарпатская область — 9110 (+79)

Запорожская область — 2829 (+81)

Ивано-Франковская область — 12212 (+181)

Кировоградская область — 973 (+6)

г. Киев — 19140 (+400)

Киевская область — 7611 (+135)

Львовская область — 18129 (260)

Луганская область — 735 (+29)

Николаевская область — 2374 (+54)

Одесская область — 11205 (+281)

Полтавская область — 1461 (+71)

Ровенская область — 11015 (+98)

Сумская область — 2916 (+109)

Тернопольская область — 11016 (+311)

Харьковская область — 14 464 (+200)

Херсонская область — 790 (+24)

Хмельницкая область — 4481 (+142)

Черновицкая область — 12917 (+124)

Черкасская область — 2983 (+92)

Черниговская область — 3188 (+55)

Напомним,в Украине обновили деление на карантинные зоны.