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По состоянию на 18 сентября Украина готова к осенне-зимнему отопительному сезону на 90%, а запасы топлива на ТЭС и ТЭЦ стабильно высокие. Об этом премьер-министру Денису Шмыгалю доложили на заседании Антикризисного энергетического штаба, в рамках которого обсуждались вопросы готовности теплоснабжающих организаций к отопительному сезону, сообщили ForUm’у в пресс-службе КМУ.

Премьер-министр отметил, что правительство сразу после назначения определило приоритетом вывод энергетической отрасли из кризиса и обеспечило все условия для успешной подготовки и прохождения зимы.

«Все украинские семьи, детские сады, школы и больницы зимой должны быть обеспечены теплом. У нас есть для этого все условия. Сегодня мы видим стабильно высокие запасы топлива на ТЭС и ТЭЦ, имеем рекордные запасы газа», - отметил Шмыгаль.

Премьер-министр поручил председателям ОГА, Министерству развития общин и территорий, Министерству энергетики, Фонду государственного имущества и НАК «Нафтогаз Украины» оперативно решить вопрос с проблемными ТЭЦ.

По итогам заседания Шмыгаль также поручил руководителям областных госадминистраций еженедельно проводить совещания по подготовке к отопительному сезону и докладывать об их результатах Министерству энергетики.
ForUm

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