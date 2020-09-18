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На Донбассе во время тушения пожара сдетонировало неизвестное взрывное устройство, в результате чего один украинский военный получил ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

«Недалеко от населенного пункта Железное военнослужащие Вооруженных сил Украины локализовали очаг возгорания сухой травы. Угрозы распространения огня нет. Во время тушения пожара сдетонировало неизвестное взрывное устройство, в результате чего один украинский защитник получил ранения», – говорится в сообщении.

Воину оказана квалифицированная медицинская помощь.
ForUm

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