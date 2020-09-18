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Розничные операторы, работающие в эконом-сегменте, за прошедшую неделю (11–18 сентября) снизили стоимость бензина и ДТ на 20–90 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга «Консалтинговой группы А-95», сообщает enkorr.

Наибольшее снижение было отмечено в сети «Укр-Петроль» — 90 коп./л. Так, бензин марки А-95 подешевел до 20,80 грн/л, А-92 — до 19,80 грн/л, ДТ — до 20,80 грн/л.

AMIC снизил цены на все виды топлива в пределах 54–56 коп./л.

На станциях столичной KLO бензины подешевели на 40 коп./л: А-95 до 23,49 грн/л, А-92 — до 22,49 грн/л, а дизельное топливо — на 20 коп./л, до 22,29 грн/л.

Motto сняла со стел 48 коп. по бензинам и 37 коп./л по дизтопливу.

БРСМ сохраняла спокойствие: с бензинами сеть решила не торопиться, а по дизтопливу снизить на символичные 14 коп./л.

Chipo, SUN OIL, Mango, «Фактор» и Prime также акцентировались на дизтопливе, скинув за неделю 5–40 коп./л.

Была и одна сеть, которая нашла в себе силы поднять цены: на станциях UPG 18 сентября бензины подорожали на 50 коп./л: А-95 до 23,40 грн/л, А-92 — до 22,40 грн/л.

Снижение розничных цен стало следствием снижения цен в крупнооптовом сегменте. По данным «Консалтинговой группы «А-95», в период с 17 августа по 17 сентября крупнооптовые партии дизельного топлива подешевели на 1170 грн/т, до 19 380 грн/т.

Кроме того, еще одной причиной снижения цен в сетях эконом-сегмента могла стать ценовая политика их основного конкурента — консолидированной сети «Приват». Отметим, несмотря на троекратный рост цен на нефть и нефтепродукты на мировом рынке сети «Привата» удерживают неизменные цены на АЗС в течение последних четырех месяцев.

Напомним, в мае-августе 2020 г. рост средних розничных цен составил менее 4% (0,80–0,85 грн/л в зависимости от вида топлива). При этом премиальные сети (WOG, ОККО и другие) повысили цены на 1,5 грн/л, а сети-дискаунтеры, например, «БРСМ-Нафта», — на 2 грн/л.
ForUm

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