Уже к 2050 году в Черном море будет больше пластика, чем рыбы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский.

«80% мусора в Черном море - это пластик который будет разлагаться от 100 до 1000 лет. Уже к 2050 году в море будет больше пластика, чем рыбы», – отметил он.

Министр подчеркнул, что засорение Черного моря начинается с рек. «Встретился с журналистами на берегу Днепра. Картина - неутешительная. Пластиковые бутылки, пакеты, и остатки одежды. Отходы сбрасываются прямо на берег главной водной артерии страны. Это еще один сигнал, что в первую очередь, сегодня стоит поднимать экологическое сознание населения», – написал Абрамовский.

«Потому очевидно, некоторые до сих пор руководствуется принципом: «Река поднимется - все заберет». Но если раньше вода уносила с берегов пищевые отходы, то сегодня - это пластик.... Очень много пластика! Особенно угрожающие масштабы, проблема засорения, приобретает в пределах трансграничных рек. В последние годы Европа наблюдает печальную картину. После наводнений на Закарпатье тонны отходов, большинство из которых пластик, через реку Тиса попадают в ЕС», – подчеркнул министр.

По его информации, в этом году после обследования побережья только в бассейне Тисы было обнаружено 45 несанкционированных свалок.

«Сегодня украинские реки нуждаются в нашей помощи. Первый, но важный шаг, который, я уверен, под силу каждому украинцу – это не сорить и убирать. Поэтому я призываю каждого, независимо от возраста и региона проживания выходить на «Большую уборку» берегов. В рамках Международного дня чистых берегов 19 сентября вместе с семьей или друзьями присоединяйтесь к акции. Покажите своим примером, что быть экологически сознательным – просто», – подытожил он.