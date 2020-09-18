Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба принял участие в срочных дебатах по ситуации в Беларуси в рамках 45-й сессии Совета ООН по правам человека, сообщили ForUm’у в пресс-службе МИД.

Кулеба отметил, что стремление белорусского общества связаны исключительно с реализацией фундаментальных демократических свобод, а насильственная реакция власти страны на этот мирный запрос не соответствует универсальным обязательством государств по защите прав человека.

«Белорусское общество ставит единственную цель – защитить свой выбор и право на свободное волеизъявление. Это настоящее и неотъемлемое стремление, вытекающее из ценности человеческого достоинства и является фундаментальным стержнем любого демократического общества», - подчеркнул министр.

Он напомнил, что страны Люблинского треугольника (Украина, Литва и Польша) были среди первых, кто призвал официальный Минск к сдержанности и диалогу. Однако в ответ только раздаются безосновательные обвинения.

Глава МИД Украины отметил важность отслеживания ситуации в Беларуси с привлечением международных правозащитных механизмов и призвал Верховного комиссара ООН по правам человека и специальные процедуры Совета по правам человека ООН своевременно и всесторонне продолжать такой мониторинг, призвал официальный Минск к конструктивному взаимодействию с упомянутыми институтами.

Министр отметил позиции Украины относительно абсолютной недопустимости вмешательства во внутренние дела Беларуси, отдельно привлек внимание к действиям России.

«Мы предостерегаем Российскую Федерацию от шагов, которые могут привести к подрыву политического суверенитета Беларуси и дальнейшей дестабилизации ситуации в регионе в целом», - акцентировал Кулеба.

Ожидается, что по итогам срочных дебатов будет одобрена инициированная ЕС резолюция Совета по правам человека ООН «Ситуация с правами человека в Беларуси, связанная с президентскими выборами 2020 года», соавтором которой стала и Украина. Учитывая неприятие миром массовых нарушений прав человека участников послевыборных протестов в Беларуси, документ предусматривает введение механизма мониторинга ситуации со стороны Верховного комиссара ООН по правам человека.