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Вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников считает, что безопасная реинтеграция оккупированных территорий Донбасса будет продолжаться 25 лет.

«Почему я говорю, что реинтеграция будет длиться 25 лет? Я так говорю, потому что это правда. Реинтеграция территорий, которые сейчас временно оккупированы, не будет происходить сразу после завершения войны. Конец войны и реинтеграция не будут совпадать во времени, так как мы говорим о безопасной реинтеграции. Такой, которая не разорвет страну и не создаст новых рисков. Безопасная реинтеграция будет длиться минимум одно поколение», - сказал Резников в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, передает Интерфакс-Украина.

Министр отметил, что после завершения горячей фазы конфликта наступает переходной период, в котором важно предусмотреть механизмы переходного правосудия.
ForUm

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