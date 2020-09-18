Президенты Беларуси, России и США Александр Лукашенко, Владимир Путин и Дональд Трамп получили «Шнобелевскую» премию в области медицинского образования, сообщает Радио Свобода.

Среди других лауреатов – президент Бразилии Жаир Болсонару, премьер Великобритании Борис Джонсон, премьер Индии Нарендра Моди, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Туркеменистану Гурбангулы Бердымухамедов.

Организаторы премии сообщили, что решили наградить лидеров стран за «использование пандемии COVID-19, чтобы научить мир, что политики могут иметь более сильный эффект на жизнь и смерть, чем ученые и врачи».

Для Лукашенко это уже вторая Шнобелевская премия. В 2013 году он стал лауреатом награды за запрет публичных аплодисментов. Белорусская полиция тогда была награждена «за арест мужчины с одной рукой за аплодисменты».

Премия Ig Nobel (ignoble английски означает «никчемный», «позорный»), которую ежегодно вручает Гарвардский университет в США, является пародией на Нобелевскую премию. «Шнобелевскую премию» вручают «за достижения, которые сначала смешат людей, а затем заставляют их задуматься».