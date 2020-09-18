также в разделеМир
Создатель «Новичка» об «отравленной» бутылке Навального: умерли бы все 34
РФ не выдаст диспетчеров, обвиненных Польшей в крушении под Смоленском 13
В Европарламенте хотят ввести санкции против фигурантов расследований Навального 14
Польша направит своих военных на сирийско-турецкую границу 40
Смоленская катастрофа: Польша будет требовать ареста российских диспетчеров 18
Европарламент признал Координационный совет белорусской оппозиции 25
ООН: Вспышка COVID-19 выходит из-под контроля 56
Число жертв коронавируса в мире приближается к 1 миллиону человек 14
Европарламент может официально признать Координационный совет 25
СМИ: ФРГ предлагала США миллиардную сделку за отказ от санкций против «Северного потока-2» 16
В Беларуси подсчитали убытки от акций протеста 50
В Японии назначили нового премьер-министра 12
Навальный опубликовал первый пост в соцсети после отравления 45
В РФ заявили, что Навальный вылетел в Германию без яда в организме 21
Навальный намерен вернуться в РФ 25
Борель: ЕС не считает Лукашенко легитимным президентом Беларуси 52
В мире от коронавируса вылечились более 21 миллиона человек 10
РФ признала Лукашенко законным президентом Беларуси 16

Президенты Беларуси, России и США Александр Лукашенко, Владимир Путин и Дональд Трамп получили «Шнобелевскую» премию в области медицинского образования, сообщает Радио Свобода.

Среди других лауреатов – президент Бразилии Жаир Болсонару, премьер Великобритании Борис Джонсон, премьер Индии Нарендра Моди, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Туркеменистану Гурбангулы Бердымухамедов.

Организаторы премии сообщили, что решили наградить лидеров стран за «использование пандемии COVID-19, чтобы научить мир, что политики могут иметь более сильный эффект на жизнь и смерть, чем ученые и врачи».

Для Лукашенко это уже вторая Шнобелевская премия. В 2013 году он стал лауреатом награды за запрет публичных аплодисментов. Белорусская полиция тогда была награждена «за арест мужчины с одной рукой за аплодисменты».

Премия Ig Nobel (ignoble английски означает «никчемный», «позорный»), которую ежегодно вручает Гарвардский университет в США, является пародией на Нобелевскую премию. «Шнобелевскую премию» вручают «за достижения, которые сначала смешат людей, а затем заставляют их задуматься».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

24
Теги