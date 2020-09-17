Немецкая лаборатория в ходе исследования бутылки с водой из номера томской гостиницы, где жил Алексей Навальный, обнаружила следы отравляющего вещества «Новичок», сообщается на странице политика в Инстаграм.

«Так называемая бутылка с «Новичком», ну, а точнее, обычная пластиковая бутылка из-под воды, на которой потом в немецкой лаборатории обнаружили следы боевого отравляющего вещества. Это бутылка из номера в томской гостинице, где останавливался сам Навальный и вся наша съемочная группа», - говорится в сообщении.

Указано, что бутылку изъяли члены команды Навального после сообщения о том, что оппозиционеру стало плохо в полете, они направились вместе с адвокатом в гостиницу.

«Почти сразу сотрудники ФБК, которые остались в Томске, узнали о случившемся. В этот момент была сделана единственно возможная вещь. Они вызвали адвоката, поднялись в номер, из которого только что выехал Навальный, и начали фиксировать, описывать и упаковывать все, что там нашли. В том числе, и бутылки из-под гостиничной воды», - утверждают авторы публикации.

«Спустя две недели именно на бутылке из томского номера немецкая лаборатория обнаружила следы «Новичка». А потом еще три лаборатории, которые брали анализы у Алексея, подтвердили, что Навальный был отравлен именно им. Теперь мы понимаем: это было сделано до того, как он покинул свой номер, чтобы поехать в аэропорт», - говорится в сообщении.

На странице Навального в инстаграме опубликовано видео, на котором показано как сотрудники ФБК и адвокаты приехали в номер к оппозиционеру.