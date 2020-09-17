Вспышка коронавирусной болезни COVID-19 в мире выходит из-под контроля. Об этом заявил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш, сообщает УНИАН.

«Вспышка выходит из-под контроля», - заявил Гутерриш, отметив, что «вскоре 1 млн жизней будет потеряно из-за вируса».

Он призвал страны к глобальному прекращению огня, подчеркнув, что коронавирус является «угрозой глобальной безопасности номер один в современном мире». «Давайте выясним: от пандемии нет панацеи», - отметил генсек ООН, добавив, что многие возлагают надежды на вакцину от коронавируса.

«Сама по себе вакцина не может разрешить этот кризис, и уж точно не в ближайшем будущем», - подчеркнул Гуттериш.

Он предлагает расценивать вакцину как «глобальное общественное благо», которое должно быть общедоступным, однако для этого необходим «значительный скачок в финансировании».