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Вспышка коронавирусной болезни COVID-19 в мире выходит из-под контроля. Об этом заявил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш, сообщает УНИАН.

«Вспышка выходит из-под контроля», - заявил Гутерриш, отметив, что «вскоре 1 млн жизней будет потеряно из-за вируса». 

Он призвал страны к глобальному прекращению огня, подчеркнув, что коронавирус является «угрозой глобальной безопасности номер один в современном мире». «Давайте выясним: от пандемии нет панацеи», - отметил генсек ООН, добавив, что многие возлагают надежды на вакцину от коронавируса.

«Сама по себе вакцина не может разрешить этот кризис, и уж точно не в ближайшем будущем», - подчеркнул Гуттериш.

Он предлагает расценивать вакцину как «глобальное общественное благо», которое должно быть общедоступным, однако для этого необходим «значительный скачок в финансировании».
ForUm

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