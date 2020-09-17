В Черное море вошло высокоскоростное десантное судно Военно-морского флота США USNS Yuma (T-EPF-8, сообщает Украинский милитаный портал.
Судно зашло в черноморскую акваторию после ракетного эсминца военно-морского флота США USS Roosevelt и разведчика HMS Enterprise Королевского ВМФ Великобритании.
В прошлом году судно дважды заходило в Одессу, первый визит состоялся 29 июня 2019-го года перед началом международных учений SeaBreeze 2019, куда оно доставило оборудование, снаряжение и военную технику американской стороны. Второй - 19 сентября 2019, цель этого визита не сообщалась.
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