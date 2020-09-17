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Польша направит в Турцию на границу с Сирией военный контингент численностью 80 военнослужащих.

Как передает Укринформ, об этом сообщил в среду глава Бюро национальной безопасности (BBN) Польши Павел Солох.

«Президент Анджей Дуда подписал постановление по делу о создании польского военного контингента в Турции», - сообщил Солох в комментарии РАР.

По его словам, это является ответом на призыв Турции к союзникам по НАТО в связи с ухудшением ситуации на сирийско-турецкой границе.

Солох отметил, что это не боевая миссия и она заключается в увеличении присутствия воздушных систем предупреждения, активности морских сил и ведении разведывательной деятельности.

Польский контингент будет состоять из разведывательно-патрульного самолета Bryza и 80-ти военнослужащих и гражданских сотрудников. Он будет действовать на территории Турции, восточном побережье Средиземного моря и в акватории Черного моря.

Это первый польский военный контингент, который будет разворачиваться на территории Турции.

Союзническая миссия относительно специальных мер для Турции (TAMT, Tailored Assurance Measures for Turkey) действует с 2015 года. Она заключается в дополнительном присутствии самолетов раннего выявления и воздушного контроля системы AWACS, повышенной активности в восточном побережье Средиземного моря, разведывательно-наблюдательных задачах и обмене информацией.
ForUm

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