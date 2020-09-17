За прошедшие сутки, 16 сентября, в полосах ответственности наших бригад зафиксировано 2 нарушения перемирия вооруженными формированиями РФ, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Так, выстрел в сторону наших позиций из подствольного гранатомета отмечен вблизи Катериновки, неприцельный огонь из стрелкового оружия - в районе населенного пункта Водяное. Эти огневые провокации противника не представляли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли.

Боевых потерь и ранений среди украинских защитников вследствие выстрелов нет.

К сожалению, в районе Новотошковское погиб один украинский защитник вследствие неосторожного обращения с гранатой.

С начала текущих суток, 17 сентября, на всех участках фронта наблюдалась тишина, огневых провокаций со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.

Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове к адекватному реагированию на любые действия противника.