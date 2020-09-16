Украинская журналистка, ведущая программы «ТСН» на канале «1+1» Алла Мазур снялась для издания Marie Claire после лечения от онкологического заболевания.

«Привет, мой новый год! Я жива – и это большое достижение года прошлого. Постояла мысленно на краю – и получила еще больше внутренней свободы. Увидела себя новую – и почувствовала, что этой свободой можно поделиться. И поддержать других. Тех, кто столкнулся с онкологией во время пандемии: некий особый джек-пот. Но шанс выздороветь – есть. И чем раньше начать борьбу – тем выше», – написала она в Facebook.

Мазур отметила, что и визуальных последствий борьбы с болезнью особо бояться не стоит.

«Потому что главное - очистить организм. А волосы - отрастут. И жизнь подкинет вам новый образ: какой может оказаться неожиданно симпатичным. Даже модным и актуальным: как оказалось в моем случае», - отметила она.

«Не бойтесь перемен. Поверьте в себя и свои силы. Доверьтесь Небу: там действительно чудесным образом подсказывают нам путь», - призвала журналистка.