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По темпам распространения онкологических заболеваний в Европе Украина занимает 2 место, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

«Для того, чтобы снизить этот показатель нужно сосредоточить свое внимание на ранней диагностике. Именно поэтому, эндоскопические обследования стали приоритетными услугами в программе медицинских гарантий. На это предусмотрено 1 млрд гривен», – говорится в сообщении.

По данным Минздрава, в гарантированный пакет бесплатных обследований входит:

- маммография;

- гистероскопия;

- эзофагогастродуоденоскопия;

- колоноскопия;

- цистоскопия;

- бронхоскопия.

«Для того, чтобы пройти исследования нужно будет иметь направление от семейного врача или другого лечащего врача», – сказано в сообщении.
ForUm

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