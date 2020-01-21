По темпам распространения онкологических заболеваний в Европе Украина занимает 2 место, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
«Для того, чтобы снизить этот показатель нужно сосредоточить свое внимание на ранней диагностике. Именно поэтому, эндоскопические обследования стали приоритетными услугами в программе медицинских гарантий. На это предусмотрено 1 млрд гривен», – говорится в сообщении.
По данным Минздрава, в гарантированный пакет бесплатных обследований входит:
- маммография;
- гистероскопия;
- эзофагогастродуоденоскопия;
- колоноскопия;
- цистоскопия;
- бронхоскопия.
«Для того, чтобы пройти исследования нужно будет иметь направление от семейного врача или другого лечащего врача», – сказано в сообщении.
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