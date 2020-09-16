Антимонопольный комитет Украины ведет расследование относительно скачка цен на товары противоэпидемического назначения в начале эпидемии COVID-19, сообщила глава комитета Ольга Пищанская.

«Там целый ряд компаний, действия которых мы изучаем. Там аптечные сети. Когда произошел скачок цен на маски, мы, кроме открытия дела, давали рекомендации. И аптечные сети, во исполнение рекомендаций, снизили наценку», - сказала она в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Помимо этого, Пищанская отметила, что АМКУ ведет дело по инсулинам.

«Речь идет о вертикальных антиконкурентных согласованных действиях большого мирового производителя инсулинов «Ново Нордиск» и групп «Медфарком», «БаДМ», «Аптека 3и», «Ганза» и других. Если коротко, то есть подозрение, что при импорте происходило непрозрачное ценообразование, которое приводило в дальнейшем к необоснованному завышению цен при реализации через государственные/общественные закупки. Речь идет о 2011-2017 годах»,- сказала она.

«Также по группе «Медфарком» есть отдельное дело за злоупотребление монопольным положением. И еще есть одно дело, связанное с инсулинами, оно начато по представлению Генеральной прокуратуры. Там есть признаки антиконкурентных согласованных действий польского производителя инсулинов «Биотон» и компаний-поставщиков в Украине»,- добавила Пищанская.