Столичная теплосеть готова к началу отопительного сезона досрочно, заявил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопрос от СМИ.

«Технически город уже готов к пуску тепла в сеть. Специалисты коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго» осуществили проверку котельных и теплопунктов. Устранили 6500 повреждений на теплосетях и повреждений, возникших в результате гидравлических испытаний. Подчеркну, что именно качественное проведение гидравлических испытаний летом помогает избежать многих аварийных ситуаций зимой, когда тепло уже запущено», - сказал Кличко.

Он также отметил, что город готов оказать необходимую помощь управляющим компаниям, ОСМД и другим жилым объединением, чтобы они смогли вовремя вступить в отопительный сезон.

«Специалисты «Киевтеплоэнерго» могут осмотреть исправность оборудования и систем. Также призываю все эти объединения проверить наличие задолженности за тепло. То есть – сделать все необходимое, чтобы потом не осуществлять работы в авральном режиме, когда на улице будет минусовая температура», - отметил Кличко.

Киевский городской голова также напомнил, что город не только обновляет теплосети и заменяет аварийные трубы (в этом году обновили более 100 км труб на наиболее проблемных участках), но и внедряет новейшие технологии для содержания сетей.

«В новом отопительном сезоне «Киевтеплоэнерго» будет исследовать теплосети с помощью беспилотников с тепловизорами. Главная задача такой техники - оперативное выявление возможных повреждений и «слабых мест» теплосетей, мониторинг состояния энергетического оборудования», - сообщил Кличко.