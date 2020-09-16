Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в государственной измене председателю правления предприятия на временно неподконтрольной территории Луганской области, который организовал нелегальные поставки продукции для нужд военно-промышленного комплекса РФ. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Незаконные схемы контрразведчики и следователи СБУ разоблачили в октябре прошлого года. По данным предварительного следствия, менеджмент одного из луганских машиностроительных заводов наладил поставки комплектующих для ремонта и обслуживания военной авиации, состоящей на вооружении спецслужб и Министерства обороны страны-агрессора. Чтобы скрыть схему, детали отгружали в адрес фирмы-прокладки и вывозили в Россию через неконтролируемой участок границы.

Следователи органов безопасности квалифицировали действия председателя правления завода по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) и ч. 3 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины). Он объявлен в розыск.

Ранее сообщалось о подозрении заместителю председателя правления и руководителю финансово-экономического отдела предприятия. Им инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ст. 111 и ст. 110-2 УК.

Продолжается документирования противоправных действий других участников схемы.