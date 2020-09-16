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В Долгинцевском районном суде Кривого Рога началось рассмотрение иска военного Владимира Фомицкого, который был в плену России после Иловайского «котла».

По словам истца, дело состоит из двухсот страниц, содержит свидетельства военной агрессии России против Украины и данные о его содержании в плену осенью 2014 года, передает Радио Свобода.

Соответчиком в иске определено российское АО «Сбербанк», от которого бывший пленный требует денежной компенсации за плен.

Как рассказал Радио Свобода адвокат бывшего бойца Дмитрий Чернеш, на заседании 15 сентября сторона истца узнала об удовлетворении своего ходатайства об отводе судьи: судья Варвара Папарига, которой истец выразил недоверие, заявила самоотвод, и теперь дело будет рассматривать другой судья Ольга Гида.

Как отметил Дмитрий Чернеш, по решению суда, представитель российского «Сбербанка» должен принять участие в судебном заседании по видеоконференции из Печерского райсуда Киева, однако во вторник видеоконференцию в столичном суде не смогли организовать по техническим причинам – было заявлено, что суд переезжает в другое помещение.

Поэтому рассмотрение дела продолжат 9 октября.

Участник боевых действий в Донбассе Владимир Фомицкий из Кривого Рога - доброволец батальона «Кривбасс», был взят в плен россиянами при выходе из Иловайского «котла» в 2014 году. Он пробыл в заложниках боевиков 10 дней. После освобождения Фомицкого признали негодным к военной службе.

Исковое заявление против России он подал в районный суд в Кривом Роге. Иск к государству-агрессору он также направил в Европейский суд по правам человека.
ForUm

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