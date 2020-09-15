В Украине 18-19 сентября ожидается резкое понижение температуры воздуха, сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

«18-19 сентября в результате вторжения арктического воздуха в Украине ожидается резкое понижение температуры воздуха: в западных, северных, восточных и центральных областях ночью до 2-8° тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-3° (18 сентября заморозки только на Волыни, Львовской, Ривненской и Тернопольской), днем ​​до 9-15° тепла, в южной части и на Закарпатье ночью до 5-10° тепла, днем ​​до 14-19°», –говорится в сообщении.

Также отмечается, что средняя суточная температура воздуха снизится на 10-12°. Похолодание будет сопровождаться порывами северного ветра 15-20 м/с.

20-22 сентября в Украине сохранится прохладная погода, 23-25 ​​сентября постепенное повышение температуры.