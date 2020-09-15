также в разделеОбщество
Хасид прорывался в Украину в обход границы и застрял в болотах 7
ВАКС арестовал помощника нардепа Юрченко с альтернативой залога в 1,5 миллиона 6
Оксана Марченко: «Трудности – это мои ступени вверх» 16
Группы паломников прибывают еще на одном направлении границы с Беларусью 24
СНБО: Мобильное приложение «ВКонтакте» используется спецслужбами РФ 12
На Львовщине нашли почти 400 несанкционированных свалок 8
Дело Шеремета: ЕСПЧ получил заявление от Антоненко 6
НАПК обнаружило нарушения в работе Госэкоинспекции 7
В Польше нашли «тайники Новака» с миллионом долларов 13
В «Борисполе» задержали разыскиваемого Интерполом грузина 9
Зеленский хочет, чтобы в Вене появилась площадь Украины 11
У Кернеса – COVID-19, состояние стабильно тяжелое 33
Фокин не помнит, когда именно его познакомили с Ермаком 9
Украина попросила Беларусь не пропускать собравшихся на границе хасидов 34
В украинской делегации ТКГ появится должность спикера 13
Розембаум: Берлинская встреча показала, что Киев не хочет мира 54
МИД: Водоснабжение Крыма будет восстановлено только после его деоккупации 48
ГПСУ ожидает прибытия на украинско-белорусскую границу нескольких тысяч хасидов 20

В Украине 18-19 сентября ожидается резкое понижение температуры воздуха, сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

«18-19 сентября в результате вторжения арктического воздуха в Украине ожидается резкое понижение температуры воздуха: в западных, северных, восточных и центральных областях ночью до 2-8° тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-3° (18 сентября заморозки только на Волыни, Львовской, Ривненской и Тернопольской), днем ​​до 9-15° тепла, в южной части и на Закарпатье ночью до 5-10° тепла, днем ​​до 14-19°», –говорится в сообщении.

Также отмечается, что средняя суточная температура воздуха снизится на 10-12°. Похолодание будет сопровождаться порывами северного ветра 15-20 м/с.

20-22 сентября в Украине сохранится прохладная погода, 23-25 ​​сентября постепенное повышение температуры.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2186 грн.
24
Теги