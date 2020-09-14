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В Одесской области обнаружено тело иностранца, который исчез во время прогулки на яхте три недели назад.

Об этом сообщила пресс-служба облполиции.

«Тело 21-летнего парня, пропавшего три недели назад во время отдыха с друзьями на яхте в Одессе, который нырнул в воду,  12 сентября нашли возле берега в городе Черноморск», - говорится в сообщении.

По факту происшествия сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».

С целью установления окончательной причины гибели иностранца его тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.

По данным СМИ, пропавший – гражданин Нигерии Обари-Марк Калеб.

 
ForUm

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