В Одесской области обнаружено тело иностранца, который исчез во время прогулки на яхте три недели назад.

Об этом сообщила пресс-служба облполиции.

«Тело 21-летнего парня, пропавшего три недели назад во время отдыха с друзьями на яхте в Одессе, который нырнул в воду, 12 сентября нашли возле берега в городе Черноморск», - говорится в сообщении.

По факту происшествия сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».

С целью установления окончательной причины гибели иностранца его тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.

По данным СМИ, пропавший – гражданин Нигерии Обари-Марк Калеб.