также в разделеМир
Россия планирует провести военные учения в Беларуси 12
В Париже задержали более 250 митингующих 17
В Иране казнили известного спортсмена 29
У берегов Шотландии перехватили два российских самолета 20
В России проходит единый день голосования 30
США обеспокоены заходом военных кораблей РФ в порты Кипра 21
Пожары в США: жертвами стали около 30 человек 12
Тихановская призвала ОМОН прекратить насилие в отношении женщин 16
Китай ограничил деятельность американского посольства и консульств 26
В Германии автобус слетел в кювет: 30 человек пострадали 16
Власти Афганистана и Талибан открыли первые в истории мирные переговоры 15
Тихановская выступила в поддержку массовых акций 23
ОМОН жестоко задерживает участниц женского марша в Минске 44
США готовят санкции против белорусских чиновников 14
В Перу парламент проголосовал за импичмент президента 17
Протесты в Беларуси: задержали еще более 30 человек 17
США передали Украине гуманитарную помощь на борьбу с COVID-19 35
Алексиевич обратилась в ООН, чтобы направить в Беларусь наблюдателей 18

В субботу 12 сентября песчаная буря накрыла Анкару, столицу Турции, сообщает Анадолу.

Согласно сообщению, в субботу в городе разыгралась буря.

Тяжелые облака пыли предположительно с пустынь Саудовской Аравии мешали видимости и спровоцировали значительные задержки движения.

Пыльная буря в течение получаса затянула слоем песка и пыли видимость в радиусе километра.

В больницы обратились не менее шести жителей Анкары.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

29
Теги