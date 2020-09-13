В субботу 12 сентября песчаная буря накрыла Анкару, столицу Турции, сообщает Анадолу.
Согласно сообщению, в субботу в городе разыгралась буря.
Тяжелые облака пыли предположительно с пустынь Саудовской Аравии мешали видимости и спровоцировали значительные задержки движения.
Пыльная буря в течение получаса затянула слоем песка и пыли видимость в радиусе километра.
В больницы обратились не менее шести жителей Анкары.
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