Фильм украинского режиссера Натальи Ворожбит Плохие дороги получил награду Международной недели кинокритиков, которая состоялась в рамках Венецианского кинофестиваля.

Ленту признали лучшей в категории Самый инновационный фильм, сообщается на официальном сайте 77-го Венецианского кинофестиваля.

Лента Плохие дороги состоит из пяти отдельных новелл об отношениях людей, чьи судьбы искалечены войной. Идея будущей картины родилась из одноименной театральной пьеcы, которую Ворожбит написала по заказу лондонского театра Royal Court. Премьера спектакля с успехом прошла в октябре 2017 года, ее ставили и до сих пор играют в Киеве. Впоследствии автор написала киносценарий Плохие дороги, а в 2019 году проект выиграл грант Украинского культурного фонда.

Съемки длились всего три месяца, в том числе в Курахово Донецкой области, которое находится в 10 километрах от линии соприкосновения.

Ранее Наталья Ворожбит отмечала, что ее удивило включение фильма в конкурсную программу Венецианского международного кинофестиваля, напоминает Радио Свобода

«Пьеса (на основе которой был снят фильм) была написана в 2015 году, и если бы мы в 2017-м подавались, когда получили финансирование, это было бы вовремя. А сейчас мне казалось, что этот поезд давно ушел, и была удивлена. Ну, пожалуй, удалось докричаться через этот фильм. На самом деле эта проблема существует, она не высосана из пальца, она волнует всех, кто работал над картиной. И, наверное, эта неподдельность — она и сработала как-то», — рассказала Наталья Ворожбит.