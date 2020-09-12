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ГБР вызвало Богдана на допрос 80

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что ГБР продолжает производство по делу о «пленках Ермака». По ее словам, следствие сейчас — на стадии проведения экспертиз.

Об этом она рассказала в интервью Shuster online.

«Что касается ГБР, то сейчас продолжаются экспертизы, насколько пленки смонтированы — не смонтированные, насколько можно идентифицировать голоса. Допросы всех людей, о которых было заявлено и которые звучали на пленках, уже были осуществлены», — сказала генпрокурор.

Кроме этого, Венедиктова отметила, что не вмешивается в дела НАБУ, но предположила, что оно тоже сейчас на стадии проведения экспертиз.

«Что касается НАБУ — я не вмешиваюсь в дела НАБУ абсолютно, и не отнимаю у них ничего и не вмешиваюсь в то, что у них происходит. Но исходя из того, что нет публичной информации, думаю, что они так же сейчас в состоянии экспертиз. Поэтому будем ждать, как следствие будет разворачиваться», — добавила она.

Напомним, 29 марта народный депутат от Слуги народа Гео Лерос опубликовал видео, на котором брат руководителя Офиса президента Андрея Ермака Денис обсуждает вопрос назначения на различные государственные должности.

На опубликованных записях также фигурировали бывшие помощники главы ОПГ, которые позже обвинили его в коррупции и торговли должностями.

По словам Лероса, это свидетельствует о том, что «Ермак при посредничестве своего брата торгует государственными должностями».
ForUm

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