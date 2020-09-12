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За минувшие сутки зафиксирован очередной антирекорд по коронавирусу в Киеве. В столице Украины выявили еще 428 новых случаев.

Об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Он также добавил, что за сутки умерли пятеро пациентов с COVID-19, а всего с начала эпидемии коронавирус унес жизни 266 киевлян. На сегодня в столице уже 16 951 подтвержденный случай.

Статистика новых случаев:

223 женщины в возрасте от 18 до 89 лет

186 мужчин в возрасте от 18 до 90 лет

9 девочек от 4 до 14 лет и 10 мальчиков от 4 до 16 лет

Из общего числа новых пациентов - 12 медиков. Кроме того, не снижается число госпитализированных. За сутки в больницы попали 65 пациентов. Выздоровели 97 человек, с начала эпидемии - 5 267.

Больше всего новых случаев в Днепровском районе - 65, Дарницком - 64, Деснянском - 59.

Напомним, в Украине второй день подряд фиксируют более 3 000 случаев коронавирусной болезни. Больше всего новых зараженных в Харьковской, Тернопольской областях, а также в Киеве.
ForUm

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