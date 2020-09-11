В конце августа ночью в Министерство образования и науки Украины проникли неизвестные и направились к одной из приемных кабинета здания МОН.

Как сообщила пресс-служба ведомства, в пристройке здания МОН ведется видеофиксация, и на записи было видно, как неизвестные лица путем незаконных действий попали в приемную, а потом и в сам кабинет. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как лица пересматривали бумаги, делали фото служебных документов и рыскали в помещении. Из здания Министерства неизвестные вышли через 15 минут после того, как покинули кабинет.

«МОН считает, что лица, незаконно проникавшие в помещение Министерства, воспользовались своим служебным положением и совершили превышение власти или служебных полномочий. Не исключается возможность, что неустановленные лица будут пытаться использовать незаконно полученные служебные документы в противоправных целях, в т.ч. с целью нанесения вреда государственным интересам в сфере образования, а также с целью дискредитации работников МОН», - говорится в сообщении.

Министерство направило в правоохранительные органы заявление об уголовном правонарушении в целях внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Сейчас МОН ожидает принятия соответствующими правоохранительными органами решения о начале досудебного расследования по изложенным фактам.