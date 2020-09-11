Государственный концерн «Ядерное топливо» будет ликвидирован в связи с невыполнением определенной при его создании функции, заявила врио министра энергетики Ольга Буславец.

«Концерн «Ядерное топливо» не выполнил свою функцию в отношении строительства сборок ядерного топлива. Принято решение о нецелесообразности его дальнейшего функционирования», – сказала она на пресс-конференции в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

Буславец уточнила, что этот вопрос рассматривался в ходе ее пребывания на «Восточном горно-обогатительном комбинате» и по итогам аудита компании.

«И на сегодня будет проводиться период его подготовки к ликвидации», – отметила глава Минэнерго.

Госконцерн «Ядерное топливо» создан с целью организации на территории Украины отдельных элементов ядерно-топливного цикла, таких как производство комплектующих ядерного топлива для атомных электростанций и сборка топливных кассет.

«Ядерное топливо» объединяет госпредприятия: «Восточный горно-обогатительный комбинат», «Смолы», «Украинский научно-исследовательский и проектно-разведочный институт промышленной технологии».