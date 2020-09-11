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Социальная сеть Twitter вводит новые правила, направленные на борьбу с дезинформацией о выборах, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на Twitter Support

В соответствии с новыми правилами, алгоритмы соцсети будут маркировать или удалять ложную или обманчивую информацию, направленную на подрыв общественного доверия к выборам или других гражданских процессов.

Twitter также будет удалять или маркировать как обманчивые «заявления о победе в подтверждение результатов выборов и подстрекательство к незаконному обращению с целью предотвращения мирной передачи и упорядоченной передачи власти».

Новые положения политики компании вступят в силу 18 сентября.

 
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