Вчера, 10 сентября, в одном из торгово-развлекательных центров в Киеве на Оболонском проспекте произошел конфликт со стрельбой, сообщает пресс-служба столичной полиции.

В 18:15 в полицию поступила информация о стрельбе в одном из ТРЦ на проспекте Оболонском. По вызову немедленно выехали наряды полиции и следственно-оперативные группы Главного и территориального управлений.

Предварительно установлено, что в помещении заведения между потерпевшим и несколькими неизвестными возник конфликт. Впоследствии один из участников достал пистолет, предварительно травматического действия и несколько раз выстрелил в своего оппонента. 25-летнего пострадавшего с огнестрельными ранениями нижних конечностей доставили в больничное учреждение. Злоумышленники с места происшествия скрылись.

По результатам проверки этому событию будет дана правовая квалификация.