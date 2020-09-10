Полиция Киевской области установила человека, который из охотничьего ружья тяжело ранил женщину в селе Безрадичи Обуховского района.

По данным облглавка, киевлянин приехал в Обуховский район с намерением продать собственное оружие. В то время, когда он демонстрировал его товарищам, произошел случайный выстрел. Пуля пролетела почти полтора километра и попала в женщину, которая сидела во дворе с ребенком на руках. О таких ужасных последствиях неосторожного обращения с оружием стрелок узнал от полицейских.

На место происшествия оперативно прибыли следственно-оперативная группа и руководство местного отдела полиции. Установлено, что потерпевшая в момент выстрела находилась на территории домовладения с малолетним ребенком на руках. Благодаря счастливому стечению обстоятельств ребенок телесных повреждений не получил.

Каретой скорой помощи 31-летнюю женщину в тяжелом состоянии доставили в больницу, где ей диагностировали проникающее огнестрельное ранение грудной клетки.

Для установления лица, причастного к преступлению, был задействован весь личный состав местного отдела полиции.

В течение двух суток оперативники, работники превенции провели осмотр прилегающих территорий, отработали населенные пункты в диаметре 2-х километров, совершили подворный обход, опросили жителей и их гостей, установили и опросили свидетелей и очевидцев этого события.

Благодаря принятым мерам полицейским удалось установить личность стрелка. Им оказался 40-летний киевлянин, приехавший в село к другу на рыбалку. Правоохранители изъяли у него оружие - охотничье ружье МКМ 7,62 и разрешительные документы.

Нарушителя доставили в Обуховской отдел полиции для установления всех обстоятельств происшествия. Он признался в содеянном, дал правдивые показания.

По данному факту следователи открыли уголовное производство ч. 1 ст. 128 (Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде общественных работ на срок от ста пятидесяти до двухсот сорока часов или исправительных работ на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до двух лет, или лишение свободы на тот же срок.