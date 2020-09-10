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9 сентября скончался руководитель николаевской областной организации партии «Национальный корпус», ветеран антитеррористической операции Денис Янтарь. Об этом сообщило издание «НикВести».

31-летний активист умер после курса химиотерапии – в августе у него обнаружили лейкоз.

Янтарь был активным участником Революции достоинства. После начала войны на Донбассе стал волонтером, помогал батальону «Азов», затем сам ушел на фронт. Участвовал в боях за Гранитное и Широкино в Донецкой области.

В 2016 году он возглавил николаевскую организацию «Национального корпуса».

Янтарь стал широко известен благодаря спору с президентом Владимиром Зеленским в Золотом Луганской области. 26 октября 2019 года в районе, где должно было произойти разведение сил и средств, глава государства эмоционально пообщался с добровольцами и потребовал вывезти оружие. «Послушай, я президент этой страны. Мне 42-й год. Я же не лох какой-то. Я тебе пришел и сказал: оружие убери», – сказал Зеленский Янтарю. Тот утверждал, что разведение войск бессмысленно и опасно.
ForUm

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